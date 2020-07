Zniszczyli toaletę za sklepami monopolowymi

Niektórzy mieszkańcy mają już dość aktów wandalizmu zdarzających się w Bisztynku. Ofiarą wandali padła dzisiejszej nocy toaleta zbudowana za sklepami monopolowymi. Ktoś oderwał ją od ściany i zniszczył jej całe wyposażenie.

Mieszkaniec Bisztynka zatelefonował do nas z informacją, że dzisiejszej nocy ktoś zniszczył toaletę ustawioną za sklepami monopolowymi przy ul. Krasickiego w Bisztynku. Poprosił o nagłośnienie sprawy, bo - jak twierdził - nie jest to pierwszy chuligański wybryk w otoczeniu tych sklepów.

- Wcześniej ktoś samochodem połamał ogrodzenie istniejącego tam ogródka piwnego. W Bisztynku wiele osób wie kto to zrobił, ale z jakichś powodów nie chcą tej informacji przekazać policji. Nie rozumiem tego - mówił mieszkaniec.

Toaleta stanęła za sklepami kilka lat temu, bo taki był wymóg związany z pozwoleniem na podawanie napojów alkoholowych w ogródku piwnym.

Na miejscu zobaczyliśmy, że ktoś oderwał całą konstrukcję od ściany a następnie wyrwał muszlę klozetową, spłuczkę i umywalkę oraz porozrywał rury doprowadzające tam wodę i odprowadzające ścieki. Straty spowodowane zniszczeniem rzeczy na pewno przekraczają kwotę tysiąca złotych.

Obsługa sklepu powiadomiła o zdarzeniu policję, która sprawą się zajmuje. Jest bardzo prawdopodobne, że sprawca zostanie ujawniony, bo na sklepach są kamery monitoringu.

- Wiem, że nie jest to miejsce, gdzie można pić alkohol, ale zdarza się, że tam jest spożywany i sam nie mam nic przeciwko temu. Większość tych osób to spokojni ludzie. To "stara gwardia", tacy, których nawet nie podejrzewam o takie wybryki - śmieje się nasz rozmówca.

- Myślę, że sami powinni postarać się o to, aby sprawca nie pozostał bezkarny, bo teraz nawet nie mają gdzie się wysikać - dodał.

Andrzej Grabowski