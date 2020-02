Zderzenie auta dostawczego z koniem. Wszystkiemu winne psy

Na drogę gruntową wybiegły psy i spłoszyły konia zaprzężonego w bryczkę. Zwierzę wbiegło na drogę krajową nr 57 w Wozławkach. Uderzył w nie dostawczy ford. Taki splot okoliczności omal nie doprowadził do tragedii.

Dziś tuż po południu na drodze krajowej nr 57 w Wozławkach, jadący w stronę Bartoszyc Ford Transit uderzył w zaprzęg konny wyjeżdżający z drogi podporządkowanej.Jednokonnym zaprzęgiem kierował mieszkaniec gminy Bisztynek, fordem mieszkaniec Bartoszyc.Ocena tego kto w takiej sytuacji jest winny kolizji byłaby niezwykle prosta, gdyby nie dodatkowe okoliczności zdarzenia.Gdy bryczka zbliżała się do skrzyżowania z jednej z posesji wybiegły psy, które spłoszyły konia. Woźnica nie zdołał go opanować.- Widziałem jak ten koń biegnie w poprzek drogi. Widać było, że jest spłoszony. Nie miałem jednak żadnych szans, aby wyhamować i uderzyłem moim samochodem w zwierzę. Łbem wybił szybę w moim aucie - mówił nam kierowca forda.Dodał, że koń po uderzeniu padł na jezdnię i leżał kilka minut. Wstać pomogli mu mężczyźni, którzy pojawili się na miejscu. Okazało się, że nic zwierzęciu się nie stało.Wydawało się początkowo, że niestety ucierpiał woźnica. Trafił do karetki pogotowia. Po przebadaniu okazało się, że nic mu się nie stało. Obaj kierujący byli trzeźwi.