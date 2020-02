Strażacy OSP Wozławki nagrali teledysk

Strażacy OSP nie tylko ratują i pomagają. Znajdują też czas na zabawę i humor. Tak właśnie, w czasie wolnym od akcji zrobili strażacy z niewielkiej jednostki w Wozławkach. Nagrali teledysk, który ma bawić i promować.

Parodia utworu Ronnie Ferrari pod tytułem "Ona by tak chciała" to pierwsza amatorska produkcja strażaczek i strażaków OSP w Wozławkach. Napisali o niej: "Powstała w celach humorystycznych i pokazania małych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Polsce."OSP Wozławki to jednostka spoza Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jak podaje portal strazacki.pl w 2019 roku jednostka ta brała udział w 10 akcjach. Było to 5 pożarów i 5 tak zwanych miejscowych zagrożeń. Pod względem ilości wyjazdów jednostka zajęła 306 miejsce, w opracowanych przez portal statystkach, na 501 jednostek OSP z naszego województwa.Strażacy OSP w Wozławki biorą udział we wszystkich organizowanych we wsi festynach i świętach. Uczestniczą także w zawodach sportowo-strażackich organizowanych w gminie Bisztynek gdzie wystawiają drużyny żeńską i męską. Jak widać na nagraniu stanowią wesołą, zgraną paczkę.