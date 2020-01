Była zdziwiona wynikiem badania trzeźwości

Policjanci z Bisztynka zatrzymali kobietę kierującą volkswagenem. 23 – latka miała w organizmie ponad 2 ‰ alkoholu w organizmie i nie miała przy sobie prawa jazdy. Powiedziała policjantom, że kilka godzin wcześniej wypiła trochę wina.

W czwartek (2 stycznia 2020 r.) o g. 20:30 w Bisztynku miejscowi policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kobietę jadącą volkswagenem golfem. Siedząca za kierownicą 23 – latka była pijana.Badanie alkomatem wskazało obecność ponad 2 ‰ alkoholu w jej organizmie. Kobieta była zaskoczona swoim wynikiem mówiąc, że kilka godzin temu wypiła jedynie lampkę wina…Kodeks karny za przestępstwo kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości przewiduje karę do 2 lat pozbawienia wolności, zakaz kierowania pojazdami mechanicznym na okres co najmniej 3 lat i świadczenie pieniężne w kwocie nie mniejszej niż 5 tys. zł., na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.