Pożar w Unikowie ugaszony w zarodku

Ktoś podpalił znajdujący się wewnątrz stodoły w Unikowie (gm. Bisztynek) balot słomy. Na szczęście dym bardzo szybko został zauważony a pożar zdławiony w zarodku.

Zgłoszenie skierowane do straży pożarnej mówiło o pożarze drewnianej stodoły i dlatego do Unikowa skierowano kilka zastępów OSP oraz JRG z Bartoszyc. Na szczęście, wydobywający się z wnętrza drewnianej stodoły dym zauważyła jedna z mieszkanek i szybko powiadomiła okolicznych mieszkańców i straż pożarną.Dzięki temu pożar udało się zdławić w zarodku. Wewnątrz budynku płonął bowiem balot słomy. Jeszcze przed przybyciem strażaków został zalany wodą. Właścicielka nieruchomości nie ma wątpliwości, że ktoś celowo podpalił słomę chcąc wywołać większy pożar.- Gdyby to było w nocy to stodoła i budynki przyległe by spłonęły na pewno - mówiła zdenerwowana.Ogień ostatecznie zdławili strażacy, którzy następnie sprawdzili wnętrze budynku przy użyciu kamery termowizyjnej.